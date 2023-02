Conte: "Oggi il pubblico ha fatto la differenza, abbiamo trovato 80mila avvelenati"

MilanNews.it

Antonio Conte, intervenuto a Sky nel post partita di Milan-Tottenham, ha parlato delle difficoltà incontrate dalla sua squadra a San Siro: “Sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare questa sera. La partita non è stata preparata in maniera sbagliata. Abbiamo concesso un gol che potevamo evitare. Si è creata una situazione che non doveva crearsi. La partita è stata in salita per noi, il Milan si è difeso. Quando attacchi contro il Milan devi essere bravo a prevenire ripartenze perché hanno giocatori molto pericolosi. La loro fascia sinistra ti può ammazzare se non sei preparato. Sappiamo che le qualificazioni passano comunque da due partite. Oggi il pubblico ha fatto la differenza, abbiamo trovato 80mila avvelenati che hanno spinto il Milan oltre l’ostacolo. Mi auguro che nel nostro stadio sia lo stesso e che i nostri tifosi ci possano spingere forte. Il Milan è una squadra forte e che ha storia in Champions, dovremo fare di tutto per passare il turno”.