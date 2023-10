Contest per il rebranding dello Skybox di Socios.com: vince lo scudetto di Pioli

Come riporta gazzetta.it, la piattaforma dei fan token digitali Socios.com ha indetto un contest sulla propria app per il rebranding dello Skybox a San Siro. Per il Milan, i tifosi potevano scegliere tra tre scudetti: quello di Sacchi del 1987-1988, quello di Allegri 2010-2011 e quello di Pioli nella stagione 2021-2022. A vincere il sondaggio è stato proprio l'ultimo tricolore milanista con il 63,29% dei voti (23,64% per quello di Allegri, 13,08% per quello di Sacchi). A breve, lo Skybox di Socios avrà come immagine il pullman del Milan in Piazza Duomo con Florenzi ad alzare il trofeo.