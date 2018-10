Conti a MTV: "Emozionato per l'accoglienza del pubblico di San Siro, spero di ripagarli presto sul campo. Genoa? Siamo tranquilli e consapevoli dei nostri mezzi"

Andrea Conti è stato intervistato da Milan Tv prima di Milan-Genoa: “Ero tanto emozionato, non mi aspettavo questa accoglienza. Ringrazio i tifosi che mi hanno sempre sostenuto, non posso fare altro che ringraziarli, spero di ripagarli presto sul campo. L’aria è tranquilla, siamo consapevoli dei nostri mezzi, la partita è importante. Abbiamo preparato la partita in pochi giorni ma siamo tranquilli. Piatek? Un modo per fermarlo c’è: lavorare di squadra e difendere dall’attacco”