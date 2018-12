Conti a MTV: "Non smetterò mai di ringraziare i tifosi per come mi sono stati vicino. Non vedo l'ora di ripagarli"

In esclusiva ai microfoni di Milan Tv, Andrea Conti è tornato a parlare degli infortuni: “Devi cancellare dalla testa il modo in cui ti sei fatto male. È stata la parte più difficile, quando sei in campo, fai qualche azione e ti viene in mente il momento dell’infortunio di frena. Per il resto, mi sento quasi come nuovo. Mi sono stati molto vicini i tifosi che mi hanno sostenuto in quest’anno nonostante non abbia mai giocato, non smetterò mai di ringraziarli e spero di ripagare la fiducia al più presto”.