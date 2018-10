Dentro uno, fuori l’altro. Destino inverso per i altri due ex atalantini Andrea Conti e Mattia Caldara. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport in edicola stamane, dopo 225 giorni il giovane terzino torna tra i convocati, mentre il difensore resta out: a bloccarlo stavolta è un guaio muscolare al polpaccio.