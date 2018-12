Conti su Maldini: "Quando lo vedo mi sento in difficoltà, all'inizio faticavo a guardarlo. E' un esempio della storia del calcio mondiale"

Intervistato da Sky Sport, Andrea Conti ha parlato di Maldini e della sua figura a Milanello: "Quando vedo Maldini mi sento in difficoltà. E' da una settimana che ho preso un po' di confidenza, fino a dieci giorni fa faticavo a guardarlo. Per me lui è un esempio, anche per la storia del calcio mondiale non solo del Milan. Per la nostra società il quarto posto è il minimo, dobbiamo puntare a quei traguardi".