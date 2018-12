Conti sulla Champions: "Stiamo dimostrando di poterci stare, il Milan non può non puntare a questo obiettivo"

Andrea Conti, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato dell'obiettivo Champions del Milan: "Stiamo dimostrando di poterci stare, una società come il Milan non può non puntare alla Champions e al quarto posto. Era già un obiettivo dello scorso anno, ma c'è stato un cambiamento radicale, con tanti giocatori nuovi ed una dirigenza nuova. E' stato più complicato. Quest'anno ci conosciamo meglio, c'è una dirigenza nuova, ma è gente navigata, Maldini, Leonardo".