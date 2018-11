Conti titolare con la Primavera: il terzino torna in campo col Milan dopo 432 giorni

Andrea Conti, schierato titolare da Alessandro Lupi per il match Primavera tra Milan e Chievo, non giocava una partita ufficiale con la maglia del Milan dal 27 agosto 2017, giorno di Milan-Cagliari, gara vinta dai rossoneri per 2-1. Il laterale non ha indossato il rossonero per un anno, due mesi e sei giorni, per un totale di 432 giorni.