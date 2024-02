Continua la vendita dei biglietti di Milan-Salvia Praga: disponibili ancora dei posti

Dopo la fase dedicata agli abbonati, il Milan nelle scorse ore ha aperto la vendita libera per i biglietti della sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga in programma giovedì 7 marzo alle ore 21 a San Siro. Non sarà sicuramente una partita di cartello, di quelle sentite, ma la risposta dei tifosi rossoneri non si è fatta di certo attendere, e le vendite registrare nella prima fase la dimostrano.

Di questo passo San Siro potrebbe nuovamente andare tutto sold out, o almeno vicino, dopo lo spareggio contro il Rennes, anche se al momento ci sono ancora tanti biglietti disponibili sul sito acmilan.com ad una settimana o poco più dal fischio d'inizio. Escluso il terzo anello verde, che come al solito sarà interamente dedicato al settore ospiti, ci sono infatti posti un po' in giro per tutto lo stadio, fra primo e secondo anello verde, arancio e rosso, che ha ancora qualche disponibilità anche per il terzo anello.