Continua la vendita dei biglietti per il Trofeo Silvio Berlusconi a San Siro

Martedì 13 agosto alle ore 21, Milan e Monza scenderanno in campo a San Siro nella seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.

Sarà la partita del debutto casalingo da allenatore del Milan per Paulo Fonseca, e il ritorno a San Siro di Sandro Nesta – indimenticabile protagonista di 10 stagioni in rossonero – nelle vesti di nuovo tecnico del Monza.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere a Milan-Monza sono in vendita da mercoledì 17 luglio a partire dalle ore 16.00, online sui canali ufficiali AC Milan, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, con prezzi a partire da 5€. Gli Under 16 - se accompagnati da un adulto che contestualmente acquista un biglietto a prezzo pieno - potranno usufruire della tariffa speciale a 1€ in determinati settori.

CLUB 1899

A partire da mercoledì 17 luglio alle ore 16.00, inoltre, è prevista l'apertura delle vendite anche dei prodotti Vip Hospitality - sempre sui canali ufficiali AC Milan alla sezione "Club 1899".