Continuano gli allenamenti a Milanello, Theo è pronto: "Training"

Continua la preparazione del Milan in vista dell'amichevole di sabato sera con il Panathinaikos, l'ultima prima dell'esordio stagionale con la Sampdoria in programma il prossimo 23 agosto. Gli allenamenti proseguono ad alti ritmi e a documentarlo ci pensa anche Theo Hernandez, che ha pubblicato una foto sul proprio profilo Twitter in azione a Milanello.