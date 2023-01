Contraerea Tomori: è il difensore del Milan che vince più duelli aerei a partita

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fikayo Tomori si è imposto negli anni, sin dal suo arrivo nella sessione invernale del 2021, come il leader indiscusso della difesa rossonera. Non solo con velocità e senso dell'anticipo, ma anche di testa. L'inglese, in Serie A, è il difensore che vince il maggior numero di duelli aerei a partita: 2,1. All'interno della rosa è secondo solo a un attaccante, Olivier Giroud, che ne vince 3.2. In Champions la statistica di Fik si abbassa a 1 ma ricopre sempre la prima posizione tra i giocatori difensivi. Lo riporta WhoScored.com.