Contratto Camarda: ecco perché la firma conviene da inizio luglio

Domenica prossima, il 10 marzo, il giovanissimo attaccante del Milan Primavera Francesco Camarda compirà 16 anni. Un compleanno che, per il talento cresciuto nel settore giovanile rossonero, non sarà come gli altri. Camarda infatti raggiungerà l'età minima per firmare il suo primo contratto da professionista con un club, occasione che sia il Milan che il giocatore stavano aspettando da tempo per sigillare il futuro insieme. Da regolamento i calciatori minorenni, come ricorda oggi Tuttosport, possono firmare al massimo accordi triennali ed è per questa ragione che il club non offrirà subito il contratto a Camarda.

Si tratta solo di un piccolo escamotage che userà il club rossonero, in realtà Furlani e D'Ottavio hanno parlato e continueranno a farlo con Riso e Mecacci, agenti del giovanissimo calciatore, per raggiungere un accordo che pare solo una formalità. Però ai rossoneri conviene far sì che la firma di Camarda arrivi il 1° luglio. In questo modo il Milan "guadagnerebbe" un anno: la scadenza dei tre anni sarebbe infatti spostata a fine giugno 2027. Fargli firmare adesso il contratto, invece, manterrebbe la scadenza a giugno 2026.