Contro la Lazio almeno sette indisponibili, ma nel 2012 il Milan se l'è vista anche peggio

Contro la Lazio, tra infortuni e squalifiche, il Milan dovrà rinunciare sicuramente a Caldara, Musacchio, Romagnoli, Strinic, Biglia, Bonaventura e Higuain. Da valutare, inoltre, le condizioni di Calabria e Calhanoglu, che potrebbero far salire la lista degli indisponibili a nove. Non si tratterebbe comunque di record per il Milan. Nel 2012, in vista della trasferta (poi vinta) a Udine, i rossoneri si sono presentati al Friuli senza tredici giocatori: undici infortuni (Flamini, Boateng, Cassano, Yepes, Aquilani, Gattuso, Pato, Merkel, Strasser, Nesta, Abbiati) e due squalifiche (van Bommel e Ibrahimovic).