Convocate 30 azzurre per le amichevoli con Giappone e Brasile: ci sono tre milaniste

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - La nazionale femminile di calcio sta per tornare in campo, a pochi mesi dalla positiva partecipazione all'Europeo in Svizzera, per le amichevoli con Giappone e Brasile che precederanno la trasferta negli Usa dove, tra fine novembre e inizio dicembre, è previsto un doppio confronto con la nazionale di casa. In vista dei primi due impegni - in programma il 24 ottobre a Como e il 28 ottobre a Parma -, Andrea Soncin ha deciso di convocare 30 calciatrici, che si raduneranno domenica prossima, 19 ottobre. Con loro, ci sarà anche Sara Gama, che prenderà il posto di Chiara Marchitelli come capo delegazione. "A Sara voglio dire bentornata a casa - afferma il presidente della Figc, Gabriele Gravina - nel suo nuovo ruolo potrà offrire un contributo determinante nel percorso federale di valorizzazione delle Azzurre, che rappresentano il vertice di un movimento in straordinaria evoluzione. Colgo anche l'occasione per ringraziare Marchitelli per la passione e la dedizione con cui ha prestato il suo servizio". Le principali novità tra le scelte di Soncin sono il difensore del Parma Caterina Ambrosi e l'attaccante della Roma Alice Corelli, entrambe alla prima convocazione. Torna in gruppo Giulia Dragoni e si rivedono anche l'esterna della Lazio Federica D'Auria e la centrocampista del Como Nadine Nischler.

Assenti invece per infortunio le giallorosse Manuela Giugliano e Lucia Di Guglielmo. Questo l'elenco delle convocate. Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan). Difensori: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D'Auria (Lazio), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan). Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Martina Tomaselli (Inter). Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter). (ANSA).