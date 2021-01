Coordinatore Milan Clubs Campania scrive al Benevento: "Avrei piacere a leggere parole di condanna per gli atti vandalici"

Dopo l'episodio di vandalismo ai danni della sede del Milan Club Benevento, il coordinatore regionale dei Milan Clubs della Campania ha inviato una mail al Benevento per ricevere aiuto e solidarietà:

"Carissimi amici del Benevento Calcio,

sono il Coordinatore regionale dei Milan Clubs della Campania.

Non credo sia una colpa essere diventato, insieme a migliaia di altri campani, tifoso del Milan, il calcio e' il nostro sport preferito, oltre a praticarlo o ad averlo praticato, finisce con il coinvolgerci in quella sorta di immedesimazione che ci porta poi ad appassionarci per le gesta di un calciatore e di conseguenza tifare per quella squadra.-

Abbiamo sempre provato una grande simpatia per il Benevento Calcio e per la citta' di Benevento, in modo particolare chi (come me) ha come cognome Longobardi, che tanto sono stati importanti per Benevento e per la sua storia.-

Purtroppo , come potete verificare dalla foto allegata, il Milan Club Di Benevento e' stato oggetto di atti di vandalismo da parte di una piccola frangia di quella tifoseria incivile e rabbiosa che e' presente ovunque (ahime' anche tra i nostri tifosi) ma che cerchiamo (come Clubs) di tenere sempre lontana insegnando il rispetto degli altri pur nella rivalita' sportiva.-

Avrei piacere di leggere da parte del Benevento Calcio due parole di condanna del gesto ed un gesto di solidarieta' al Milan Club Benevento, se poi si riuscisse anche ad aiutarli nel ripristino dei luoghi lo definirei veramente degno di nota.-

Sulla panchina del Benevento siede un nostro idolo, sapete quanto sia ancora tanto affezionato al Milan ma anche la sua grande professionalita', siamo sicuri che quanto accaduto non gli fara' piacere.-

Grazie della Vostra attenzione

Longobardi Carmine

Coordinatore Milan Clubs della Campania".