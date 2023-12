Cop 28, il vertice mondiale sull'azione per il clima: domani è il giorno del calcio

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Domani sarà il giorno dello sport a Cop 28, il vertice mondiale sull'azione per il clima, in corso a Dubai. "The power of sport for climate action" è il titolo della sessione dedicata allo sport, e l'Europeo del 2024 organizzato dalla Uefa in Germania è stato scelto dalle Nazioni Unite come l'evento sportivo benchmark e più sostenibile di sempre. Questo grazie alla strategia studiata e lanciata dall'italiano Michele Uva, direttore del settore 'Social & Environmental Sustainability' della Uefa, che sarà a Dubai per la presentazione alla comunità internazionale. (ANSA).