Copa America: Argentina in un girone di fuoco con Cile e Uruguay

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Leo Messi contro Arturo Vidal. Nella sfida inaugurale della Copa America 2020 i due compagni del Barcellona s'incroceranno subito, secondo quanto ha stabilito il sorteggio del torneo sudamericano che si è svolto a Cartagena (Colombia). La competizione, suddivisa fra l'Argentina e la Colombia, andrà in scena in concomitanza con la fase finale di Euro 2020, vala a dire dal 12 giugno al 12 luglio. Saranno al via 12 Nazionali, suddivide in due raggruppamenti. Le migliori otto si qualificheranno per i quarti di finale. Nel gruppo A sono state sorteggiate il Brasile, la Colombia, l'Ecuador, il Venezuela, il Perù e il Qatar. Nel Gruppo B si troveranno di fronte Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay, Uruguay e Australia. (ANSA).