Copa America, furia Messi contro arbitro

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - L'eliminazione dell'Argentina dalla finale di Copa America a opera del Brasile per Lio Messi è stata più opera dell'arbitro ecuadoregno Zambrano, che dei verdeoro vincitori 2-0. Mai come stavolta il campione del Barcellona ha alzato la voce contro un direttore di gara, messo sotto accusa anche dai media argentini. "Non è stato equo, non ha nemmeno rivisto le azioni al var, ha sempre favorito il Brasile" ha detto Messi, aggiungendo che la sua "non è una scusa" per giustificare il ko; "il Brasile gestisce tutto, gioca in casa e per questo oggi influenza molto la Conmebol. Siamo arrabbiati perché abbiamo fatto una grande partita ma l'arbitro ha preso decisioni in favore del Brasile, su tutte le giocate dubbie ha fischiato a loro favore". Messi in particolare ha sottolineato "le due azioni dei rigori negati a Aguero e Otamendi. Si sono stancati di fischiare calci di rigore e quindi hanno deciso di non andare neanche a rivedere le azioni al var, nonostante le azioni fossero chiarissime, è incredibile".