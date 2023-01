Copa America: gli Usa ospiteranno edizione del 2024

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - La Copa America dell'anno prossimo si disputerà sui campi degli Stati Uniti. Lo hanno reso noto, con un comunicato congiunto, il Conmebol (Confederación sudamericana de Fútbol) e la Concacaf (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football). Al torneo parteciperanno le 10 squadre del Conmebol e le sei migliori squadre della Concacaf. Le due confederazioni creeranno una nuova competizione calcistica, con la partecipazione dei migliori club del Sudamerica e della Concacaf, che avrà l'obiettivo di dare visibilità al continente americano prima dei Mondiali 2026 che, come noto, si disputeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. (ANSA).