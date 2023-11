Coperta corta in difesa: ecco Simic. Il più presente nella Primavera di Abate

Il Milan si ritroverà a giocare i prossimi impegni con soli tre difensori centrali di ruolo: con gli infortuni a lungo termine di Kalulu e Pellegrino, rimangono solo Tomori, Thiaw e Kjaer, con quest'ultimo che ancora deve recuperare la forma migliore. Per questo motivo è possibile che Pioli si affiderà, come riserva, al giovane della primavera Jan Carlo Simic. Arrivato la scorsa stagione, Simic è oggi uno dei pilastri della formazione di Abate.

Lo dimostrano i numeri: il classe 2005 è infatti il calciatore più impiegato in stagione fino a questo momento, anche più di capitan Zeroli. Ben 720 minuti in otto gare giocate in stagione. In queste partite ha anche segnato un gol e messo a referto un assist.