Coperta cortissima in difesa: ecco le alternative di Pioli

Il reparto difensivo del Milan è stato preso di mira dagli infortuni con Kalulu e Pellegrino che sono ai box per diversi mesi e Kjaer che non riesce a trovare la condizione migliore. Per questo motivo oggi, a Lecce, dietro ai soliti titolari Tomori e Thiaw ci saranno alternative molto giovani. Uno è Bartesaghi, ormai in pianta stabile nella prima squadra rossonera, e l'altro sarà Jan Carlo Simic, anche lui già convocato in occasione dell'Udinese: il serbo è il vero unico centrale di ruolo che Pioli avrà a disposizione in panchina.