Coppa America: Canada ko ai rigori, terzo posto all'Uruguay

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - L'Uruguay pareggia in extremis e batte 4-3 ai rigori il Canada conquistando il terzo posto della Coppa America di calcio. Nella finalina giocata nello stato americano della Carolina del Nord, i sudamericani sono andati in vantaggio all'8' con Rodrigo Bentancur. I canadesi hanno pareggiato al 22' con Ismael Koné e sono passati in vantaggio all'80' con Jonathan David. A salvare gli uruguaiani ci ha pensato Luis Suarez al 92', fissando il risultato dei tempi regolamentari sul 2-2. Stasera (nella notte di domani in Italia) si giocherà a Miami la finale del torneo continentale americano, Argentina-Colombia. (ANSA).