Coppa America: il Brasile favorito

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - L'Argentina ha perso le ultime due finali della Coppa America, ma neanche nella prossima edizione, al via nel fine settimana in Brasile, è favorita. Il riscatto di Messi e compagni è dato a 4,50 volte la posta dagli analisti Snai, ma è il Brasile a godere dei favori del pronostico, a 2,50. Terza piazza, a 8,00, per l'Uruguay, la squadra più vincente di sempre, con 15 trionfi, davanti ai 14 dell'Argentina. Poi si va a 10,00 per la Colombia e a 13,00 per il Cile, che centrerebbe un tris riuscito solo una volta (dal 1945 al 1947, all'Argentina) nella storia della competizione. Infine, spazio anche alle due "wild card", ossia Giappone e Qatar, invitate dalla Conmebol a partecipare: sono date rispettivamente a 50 e 75.