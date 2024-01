Coppa d'Africa, Chukwueze titolare in Nigeria-Costa d'Avorio

Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, risulta titolare nella seconda sfida del girone A di Coppa d'Africa per il match contro la Costa d'Avorio, con calcio d'inizio alle 18 in diretta su Sportitalia; per le Eagles sarà fondamentale vincere dopo il pareggio del primo match.