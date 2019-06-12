Coppa d'Africa, convocati della C.d'Avorio: c'è il rossonero Kessié
Questa la lista dei convocati della Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa 2019. L'assenza più rilevante è quella del parmense Gervinho.
Portieri: Sylvain Gbohouo (TP Mazembe, RD Congo), Ali Badra (Free State Stars (Sudafrica), Tapé Ira (FC San Pedro)
Difensori: Serge Aurier (Tottenham, Inghilterra), Wilfried Kanon (ADO Den Haag, Olanda), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas), Ismael Traoré (Angers, Francia), Mamadou Bagayoko (Red Star, Francia), Cheikh Comara (WAC Casablanca, Marocco), Souleyman Bamba (Rennes, Francia)
Centrocampisti: Jean-Philippe Gbamin (Mainz, Germania), Geoffrey Serey Dié (Neuchatel Xamax, Svizzera), Jean-Michael Seri (Fulham, Inghilterra), Victorien Angban (Metz, Francia), Franck Kessie (Milan, Italia), Ibrahim Sangaré (Tolosa, Francia)
Attaccanti: Max-Alain Gradel (Tolosa, Francia), Nicolas Pépé (Lille, Francia), Wilfried Zaha (Crystal Palace, Inghilterra), Jonathan Kodjia (Aston Villa, Inghilterra), Roger Assalé (Young Boys, Svizzera), Maxwel Cornet (Olympique Lione, Francia), Wilfried Bony (Al Arabi, Qatar).