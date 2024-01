Coppa d'Africa, esordio difficile per Chukwueze e Bennacer: risultati e pagelle

NIGERIA-GUINEA (1-1)

Samuel Chukwueze ha iniziato la sua Coppa d'Africa con la sua Nigeria contro la Guinea Equatoriale, nella prima gara del girone. I nigeriani, visti da più parti come una delle squadre favorite del torneo, non è andata oltre l'1-1 contro degli avversari meno quotati. Ci ha pensato Osimhen a salvare i suoi con il gol del pareggio. Chukwueze ha giocato appena 27 minuti, considerato il recupero di 6 minuti, dopo essere entrato in campo al 69esimo.

La pagella di MilanNews.it. Solo pochi minuti per Chukwueze che parte dalla panchina. Entra per dare estro sulla fascia destra nell'assedio finale della Nigeria: l'ingresso è buono e si traduce in qualche buono spunto che lui o i suoi compagni non riescono a concretizzare negli ultimi 16 metri. Titolare nel big match con la Costa d'Avorio? Chukwueze, voto 6.

-----

ALGERIA-ANGOLA (1-1)

È durato 80 minuti l'esordio di Ismael Bennacer con la sua Algeria nella Coppa d'Africa 2024.

Il centrocampista rossonero, schierato da mezzala sinistra nel 4-3-3 del ct algerino Belmadi, ha disputato una prova al di sotto delle sue possibilità: benino nel primo tempo con un paio di spunti interessanti, male nella ripresa, in cui è calato fisicamente e tecnicamente (come tutti i suoi compagni) senza incidere in alcun modo in positivo; anzi, una sola neta negativa: un'ammonizione subita su cui c'è stato anche un check del VAR per un eventuale cartellino rosso. Il voto è 5.