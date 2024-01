Coppa d'Africa, i prossimi impegni della Nigeria di Chukwueze

Non l'inizio che ci si aspettava per la Nigeria di Samuel Chukwueze che ieri ha avviato la sua campagna in Coppa d'Africa, come una delle squadre favorite, ma non ha saputo andare oltre l'1-1 contro la Guinea Equatoriale, squadra molto meno quotata. Nigeriani addirittura in svantaggio a causa del gol di Salvador, pareggiato quasi immediatamente da Osimhen.

Di seguito si riportano i prossimi impegni della Nigeria di Chukwueze:

Costa d'Avorio-Nigeria (giovedì 18 gennaio, ore 17)

Guinea Bissau-Nigeria (lunedì 22 gennaio, ore 17)