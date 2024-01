Coppa d'Africa, il 13 gennaio il via. Tutti gli "italiani" in campo

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Con l'ufficializzazione delle liste definitive dei convocati delle varie nazionali per la Coppa d'Africa, che si svolgerà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio, c'è la certezza su quali giocatori perderanno in questo periodo i rispettivi club di Serie A, B e C. In tutto gli 'italiani' in campo in Coppa d'Africa saranno in campo 22, divisi fra i 17 della A, i 4 della B e uno della C, ovvero l'attaccante dell'Alessandria Oscar Siafa, convocato dalla Guinea Equatoriale. I club più penalizzati sono Lecce e Salernitana, che in questo mese perderanno tre giocatori a testa. Ecco la lista completa: - Serie A: Lookman (Nigeria/Atalanta); El Azzouzi (Marocco/Bologna); Luvumbo (Angola/Cagliari); Kouame (Costa d'Avorio/Fiorentina); Banda (Zambia/Lecce); Rafia (Tunisia/Lecce); Touba (Algeria/Lecce); Bennacer (Algeria/Milan); Chukwueze (Nigeria/Milan); Machin (Guinea Equatoriale/Monza); Anguissa (Camerun/Napoli); Osimhen (Nigeria/Napoli); Aouar (Algeria/Roma), Ndicka (Costa d'Avorio/Roma); Jovane Cabral (Capo Verde/Salernitana); L.

Coulibaly (Mali/Salernitana); Dia (Senegal/Salernitana); - Serie B: Bayeye (Rep. Democratica del Congo/Ascoli); Pickel (Rep. Democratica del Congo/Cremonese); Guiebre (Burkina Faso/Modena); Buyla (Guinea Equatoriale/Sampdoria); - Serie C: Siafa (Guinea Equatoriale/Alessandria). (ANSA).