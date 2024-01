Coppa d'Africa, il quadro dei quarti: quando e contro chi gioca Chukwueze

La Nigeria del rossonero Samuel Chukwueze ha staccato il pass per i quarti di finale della Coppa d'Africa. Decisiva è stata la vittoria nel big match contro il Camerun che i nigeriani hanno vinto per 2-0, grazie alla bella doppietta del giocatore dell'Atalanta Ademola Lookman. Per Chukwueze, contro il Camerun, novanta minuti trascorsi interamente in panchina. Il rossonero ha giocato la prima da subentrato, le successive due a titolare e l'ultima non è entrato in campo.

Ora sulla strada delle Super Eagles ci sarà la sorprendente Angola che verrà affrontata nei quarti di finale con in palio un posto per le semifinali. La partita è in programma venerdì 2 febbraio alle ore 18. L'Angola ha vinto per 3-0 contro la Namibia agli ottavi.

Il quadro completo dei quarti di finale.

VENERDI' 02/02

Ore 18: Angola-Nigeria

Ore 21: Congo-Guinea

SABATO 03/02

Ore 18: Costa D'Avorio-Mali

Ore 21: Capo Verde-Sudafrica