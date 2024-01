Coppa d'Africa, oggi esordio anche per Bennacer. Calcio di inizio alle 21

vedi letture

La Coppa d'Africa è cominciata l'altroieri con la partita inaugurale tra Costa d'Avorio e Guinea Bissau, vinta dai padroni di casa con il risultato di 2-0. Ieri è toccato a Chukwueze (Nigeria fermata 1-1 dalla Guinea Equatoriale), stasera invece ci sarà l'esordio dell'Algeria di Ismael Bennacer, uno che questa competizione l'ha già vinta con tanto di premio come miglior giocatore. L'Algeria sfiderà alle 21 l'Angola e la partita - come tutta la competizione - sarà visibile in diretta su Sportitalia.

IL CALENDARIO DELL'ALGERIA DI BENNACER

Algeria-Angola (lunedì 15 gennaio, ore 21)

Algeria-Burkina Faso (sabato 20 gennaio, ore 15)

Mauritania-Algeria (Martedì 23 gennaio, ore 21)