Coppa d'Africa, oggi si definisce il quadro degli ottavi: Chukwueze contro il Camerun

vedi letture

La Coppa d'Africa sta per entrare nella sua seconda fase, l'eliminazione diretta. Nella giornata di oggi si completeranno gli ultimi due gruppi che assegneranno gli ultimi sei posti a disposizione. Non sono mancate le sorprese, su tutte l'eliminazione dell'Algeria di Ismael Bennacer (il quale ha giocato solo la gara di esordio) che ha perso ieri sera con la Mauritania.

La Nigeria di Samuel Chukwueze ha invece vinto e si è guadagnata un posto come prima nel girone. Le aquile hanno già l'avversaria per gli ottavi, una sfida non banale: ci sarà il Camerun di Zambo Anguissa. La sfida si giocherà sabato 27 alle ore 21, in contemporanea a Milan-Bologna.