Coppa d'Africa, seconda panchina di seguito per Chukwueze: Nigeria in campo alle 18

La Nigeria del rossonero Samuel Chukwueze sarà in campo tra pochi minuti per giocarsi l'accesso alle semifinali di Coppa d'Africa. L'avversaria sarà la sorprendente Angola: fischio di inizio alle 18. Dopo essere rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti negli ottavi contro il Camerun, anche questo pomeriggio Chukwueze partirà come riserva. Questa la formazione titolare delle Super Eagles: Nwabali, Aina, Ekong, Ajayi, Bassey, Zaidu, Onyeka, Iwobi, Lookman, Simon, Osimhen.

Il quadro completo dei quarti di finale.

VENERDI' 02/02

Ore 18: Angola-Nigeria

Ore 21: Congo-Guinea

SABATO 03/02

Ore 18: Costa D'Avorio-Mali

Ore 21: Capo Verde-Sudafrica