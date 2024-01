Coppa d'Asia, espulsi alcuni giornalisti dopo l'aggressione al tecnico dell'Iraq

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Confederazione Asiatica di Football ha espulso dalla Coppa d'Asia in corso in Qatar un gruppo di giornalisti che ieri ha aggredito fisicamente l'allenatore dell'Iraq, Jesus Casas, dopo la sconfitta dei "leoni della Mesopotamia" per 3-2 con la Giordania ai sedicesimi della manifestazione continentale. L'Iraq ha subito due gol ai supplementari. Nella conferenza stampa post-partita alcuni giornalisti iracheni hanno insultato e poi spintonato il tecnico spagnolo, prima di essere scortati fuori dalla sicurezza. "L'Afc condanna fermamente qualsiasi tipo di comportamento indisciplinato e aggressivo e adotta una posizione di tolleranza zero contro tali azioni", ha detto l'organo di governo per il calcio asiatico.

La performance dell'arbitro iraniano-australiano Alireza Faghani è stata messa sotto i riflettori per la sua decisione di espellere l'attaccante iracheno Aymen Hussein per aver festeggiato troppo. Il giocatore, infatti, aveva pensato di aver vinto la partita per l'Iraq con il suo gol al 76esimo minuto e si è seduto a terra imitando l'atto di mangiare, come avevano precedentemente fatto i giocatori della Giordania per il loro gol. (ANSA).