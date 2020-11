Coppa Italia, agli ottavi il Milan affronterà il Torino: si giocherà a metà gennaio

Il Torino ha batturo oggi la Virtus Entella 2-0 e si è qualificato agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà il Milan: la gara secca tra rossoneri e granata si giocerà a metà gennaio (13 o 20). Il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento degli ottavi di finale di Coppa Italia e - laddove si rendesse necessario - dei quarti di finale tra due società di Serie A, avranno luogo domani, venerdì 27 novembre 2020, alle ore 15 presso la sede della Lega Serie A, in via Rosellini 4 a Milano.