Coppa Italia: Bologna vola gli ottavi

(ANSA) - BOLOGNA, 4 DIC - Boccata d'ossigeno per il Bologna e Filippo Inzaghi. In crisi in campionato la squadra rossoblù conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che disputerà il 13 gennaio. Il risultato ha il sapore dell'iniezione di fiducia per il Bologna, che Inzaghi ridisegna cambiando sei undicesimi rispetto alla disfatta di Genova con la Sampdoria, conservando la coppia d'attacco Santander-Falcinelli e cambiando faccia alla mediana nel suo 3-5-2 con gli inserimenti di Mbaye e Dijks sulle fasce, di Nagy e Orsolini in mezzo. Ed è proprio Orsolini a regalare il vantaggio a cinque minuti dall'intervallo. Oddo prova a cambiarne il Crotone e sono proprio i calabresi ad avere la prima vera occasione del match con Zanellato, al 27', che spara fuori. Gol sbagliato, gol subito. Orsolini mette in discesa la sfida. Inzaghi trema alla mezzora quando Santander resta vittima di un problema alla caviglia. Il paraguaiano esce all'intervallo e nella ripresa Falcinelli e nuovamente Orsolini chiudono la pratica.