Coppa Italia, Cremonese agli ottavi contro il Napoli: Modena ko 4-2

(ANSA) - CREMONA, 20 OTT - La Cremonese passa agli ottavi di finale di Coppa Italia, ma contro il Modena di serie B non è stata una passeggiata, anzi. La formazione di Alvini ha dovuto infatti attendere i supplementari per poter chiudere i conti contro gli emiliani (in dieci dal 22' per il doppio cartellino giallo di Magnino) dell'ex mister Tesser. E' stata una partita strana con i grigiorossi in vantaggio di due gol nel cuore del secondo tempo e poi raggiunti in un minuto proprio allo scadere. Infatti sono stati Okereke e Felix al 32' e al 37' della ripresa a firmare il 2-0 in una gara che a quel punto poteva sembrare finita. Invece il neoentrato Hendry l'ha combinata grossa. Prima il fallo da rigore ingenuo per il 2-1 di Diaw al 44' e poi, sulla ripresa del gioco da centrocampo, l'errore nel controllo della sfera al limite dell'area che ha permesso allo stesso Diaw di pareggiare inaspettatamente. A quel punto, con le due squadre stanche, tutto si è spostato ai supplementari dove i grigiorossi hanno avuto la meglio grazie alla doppietta dell'esterno destro Sernicola che prima ha piazzato la rete del vantaggio al 111' e poi ha chiuso i conti al 120', entrambi i gol su assist di Ascacibar. Ora per la Cremonese il prossimo appuntamento sarà con il Napoli di Spalletti al Maradona. (ANSA).