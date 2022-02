Coppa Italia, domani Milan-Lazio a San Siro: le quote del match

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - I quarti di finale di Coppa Italia propongono una sfida incrociata Milano-Roma. Così, dopo Inter-Roma di questa sera, domani, sempre a San Siro, va in scena la sfida tra Milan e Lazio. I rossoneri, ancora carichi per il trionfo in rimonta del derby, partono nettamente favoriti, secondo gli esperti Sisal, tanto che il loro successo è dato a 1,80 contro il 4,00 degli ospiti, mentre per il pareggio si scende di pochissimo a 3,90. Milan avanti anche per il passaggio turno, 1,40 rispetto al 2,90 di Immobile e compagni. L'ipotesi dei supplementari, offerta a 3,90, ci potrebbe stare mentre appare più difficile che la sfida si decida ai rigori, in quota a 7,50. Quello di domani sarà il confronto n.13 nella competizione nazionale con un bilancio in sostanziale parità: 9 vittorie rossonere, 8 della Lazio e tre pareggi. Da notare come negli ultimi 5 confronti in Coppa Italia siano state segnate solo due reti, entrambe dalla Lazio con Biglia e Correa. L'Under, a 2,00, non è quindi da escludere: così se l'1-0 in favore dei padroni di casa è dato a 7,50, lo stesso risultato esatto, ma in favore degli uomini di Sarri, si gioca a 12,50. Dopo la doppietta vincente contro l'Inter, Giroud punta a ripetersi. Il francese, che in carriera ha vinto la bellezza di 4 FA Cup, ha un feeling particolare con le coppe nazionali, avendo segnato la bellezza di 32 reti in 72 sfide complessive tra Francia, Inghilterra e Italia, avendo già colpito nel turno precedente contro il Genoa. Giroud vuole continuare a trascinare il Milan e un'altra doppietta contro la Lazio, per gli esperti Sisal si gioca 8,25. Sul versante opposto, Sarri si affida ancora una volta a Immobile, capitano e bandiera della Lazio. Due reti dell'attaccante al Milan pagherebbero 15 volte la posta. (ANSA).