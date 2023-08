Coppa Italia, ecco chi sarà l'avversario del Milan agli ottavi di finale

Il Milan, in quanto una delle otto teste di serie della Coppa Italia, aspetta l'inverno per entrare in scena nella competizione. Intanto i rossoneri sanno con chi potranno incontrarsi negli ottavi di finale. La squadra di Pioli sfiderà la vincente della sfida tra Udinese e Cagliari. I friulani hanno battuto il Catanzaro l'altroieri per 4-1, mentre i sardi hanno vinto una partita pazza ai supplementari contro il Palermo per 2-1.