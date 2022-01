Si giocherà il prossimo 12 febbraio Milan-Sampdoria, incontro valido per i quarti di finale di ritorno della Coppa Italia Femminile. Le rossonere nel match d'andata giocato oggi si sono imposte per 4-1, andando a segno con Guagni, Piemonte, Thomas e Grimshaw. Per le liguri a segno Rincon in occasione del temporaneo 1-1.