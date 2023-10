Coppa Italia Femminile, il programma degli ottavi: oggi alle 15 Verona-Milan

Questa mattina hanno preso il via gli Ottavi di Finale di Coppa Italia Femminile, un turno che si giocherà in gara secca con la squadra “più debole” che avrà il vantaggio di giocare in casa. Si tratta dell'ultimo turno a eliminazione diretta, dai quarti si giocheranno gare d'andata e ritorno fino alla finale, ma anche quello in cui entreranno in gioco tutte le big.

La prima ad aprire le danze sarà la Fiorentina, mentre a chiudere il programma di giornata tocccherà al Milan. Giovedì invece sarà il turno di Inter e Juventus con la Roma – impegnata nei preliminati di Champions League contro il Vorskla – che invece si giocherà l'accesso ai quarti solo fra un mese. Saranno due gli scontri fra squadre che militano in Serie A: Napoli-Como e Pomigliano-Sampdoria.

Di seguito il programma completo:

Coppa Italia Femminile - Ottavi di Finale

Mercoledì 11 Ottobre

Ternana-Fiorentina 11:00

Parma-Sassuolo 12:30

Napoli-Como 12:30

Pomigliano-Sampdoria 14:30

Hellas Verona-Milan 15:00

Giovedì 12 Ottobre

Lazio-Inter 15:00

H&D Chievo Women-Juventus 19:00

Mercoledì 8 Novembre

Cesena-Roma 14:30