Coppa Italia Femminile, il ritorno dei quarti: oggi alle 17 Milan-Sassuolo

vedi letture

Fra oggi e domani torna in campo la Coppa Italia Femminile con le gare di ritorno dei quarti di finale. Se in due casi la qualificazione non appare in dubbio viste le larghe vittorie di Milan (3-0 contro il Sassuolo) e di Juventus (4-0 alla Sampdoria) negli altri due casi invece ci si attendono sfide molto combattute con addirittura la Roma, capolista in Serie A, chiamata alla rimonta contro un sorprendente Napoli, ultimo con zero vittorie in campionato, capace di vincere per 2-0 la gara d’andata.

Se le giallorosse partiranno da un risultato di svantaggio, diverso è il caso di Fiorentina e Inter che hanno pareggiato per 2-2 la gara d’andata a Milano e dunque si giocheranno tutto nello scontro del Viola Park di domani pomeriggio.

DOVE VEDERE LA COPPA ITALIA FRECCIAROSSA - Così come accaduto nelle gare di andata, le partite di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della FIGC Femminile.

COPPA ITALIA FEMMINILE FRECCIAROSSA - RITORNO QUARTI DI FINALE

Martedì 6 febbraio

Fiorentina-Inter (ore 15, and. 2-2)

Milan-Sassuolo (ore 17, and. 3-0)

Mercoledì 7 febbraio

Juventus-Sampdoria (ore 15, and 4-0)

Roma-Napoli Femminile (ore 15, and. 0-2)

IL REGOLAMENTO - Ottengono la qualificazione alle semifinali le squadre che, al termine della partita di ritorno, avranno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite. In caso di parità nelle reti complessive, le squadre dovranno disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far eseguire i tiri di rigore.

Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, sarà consentito durante gli stessi effettuare una ulteriore sostituzione fino a un massimo di sei e una ulteriore interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.