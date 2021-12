Coppa Italia Femminile, il sorteggio dei quarti: c’è Sampdoria-Milan

È l’Empoli l’ottava squadra a qualificarsi per i Quarti di finale della Coppa Italia. Il sorteggio effettuato questa mattina nella sede FIGC di via Allegri ha premiato il club toscano, che aveva chiuso il Girone B con gli stessi punti e la stessa differenza reti di Napoli e Chievo Verona Women. Una situazione che, alla luce di quanto stabilito dal comunicato ufficiale 306/A del 9 giugno 2021 e dall’art. 51 comma 9 delle N.O.I.F., ha reso necessario il sorteggio per stabilire la prima classificata del raggruppamento.

Il passaggio del turno dell’Empoli ha permesso di definire il tabellone della competizione. Gli accoppiamenti dei Quarti di finale sono stati stabiliti in base alla graduatoria (per il comunicato ufficiale n° 73/DCF clicca qui) che tiene conto dei risultati sportivi della stagione 2020/21: la Roma campione in carica affronterà la rivelazione Como Women, incrociando in un’eventuale semifinale la vincente della sfida tra Fiorentina ed Empoli. Nell’altra parte del tabellone spazio al derby d’Italia Juventus-Inter e a Milan-Sampdoria. Le gare d’andata si disputeranno il 29 e 30 gennaio, mentre il ritorno è in programma il 12 e 13 febbraio. Giocheranno il match di ritorno in casa le società meglio posizionate in graduatoria (Roma, Juventus, Milan e Fiorentina).