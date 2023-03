Coppa Italia Femminile, Piemonte-gol: il Milan supera la Roma nella gara di andata

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Grandissimo risultato per il Milan femminile si Maurizio Ganz che quest'oggi al Puma House of Football ha superato la Roma, dominatrice della Serie A, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Alle rossonere è bastato un gol in chiusura di primo tempo della solita Martina Piemonte. Il ritorno sabato prossimo a Roma alle ore 14.30.