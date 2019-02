Coppa Italia: Fiorentina-Atalanta 3-3

Gol e spettacolo al Franchi, si accende la corsa alla finale

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Gol e spettacolo al Franchi, si accende la corsa alla finale di Coppa Italia. Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 3-3 (2-2) nella gara di andata delle semifinali: un primo round all'insegna dello spettacolo che lascia aperta a qualificazione con i bergamaschi che si giocheranno in casa il vantaggio al ritorno. L'Atalanta si illude con un 1-2 micidiale: al 16' del primo tempo avanti con Gomez, al 18' il raddoppio di Pasalic: entrambe le reti ispirate da Ilicic grande protagonista in campo. Al 33' però la Fiorentina trova in Chiesa il suo uomo in più, l'attaccante va a segno e apre alla rimonta. Tre minuti e Benassi porta la sfida sul 2-2. Nella ripresa un missile di de Roon al 13' rilancia l'Atalanta, al 34' Muriel chiude per il 3-3. A Bergamo sarà altro show.