Coppa Italia, il Derby della capitale è della Lazio: biancocelesti in semifinale

Nervosismo e scintille nel Derby romano tra Lazio e Roma valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Al termine della gara, con un finale molto movimentato condito da ben 3 espulsioni (Pedro Lazio) e (Azmoun e Mancini Roma) vince la Lazio grazie a un calcio di rigore trasformato da Zaccagni nel secondo tempo. Per la Roma, sono quattro i Derby con la Lazio senza aver mai trovato la via del gol.

Biancocelesti ora in attesa di scoprire il prossimo avversario in Coppa Italia, ovvero la vincente tra Juventus e Frosinone in programma domani alle 21:00, con invece i rossoneri in campo questa sera alle 21:00 contro l'Atalanta.