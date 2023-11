Coppa Italia, il Genoa supera in rimonta la Reggiana. Agli ottavi c'è la Lazio

Il Genoa ha vinto, on senza fatica, il suo impegno odierno nei sedicesimi di Coppa Italia. Il Grifone ha vinto in rimonta e ai supplementari contro la Reggiana in una partita che metteva l'uno contro l'altro due ex campioni del mondo e giocatori rossoneri come Gilardino e Nesta. Al gol nel primo tempo di Djamanca, il Genoa ha risposto nella ripresa con Haps prima di ribaltare tutto nei tempi supplementari grazie al solito Gudmundsson. Agli ottavi i rossoblù sfideranno la Lazio.