Coppa Italia, il tabellone non è ufficiale ma si può calcolare: derby in semifinale?

Attraverso i suoi canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso noto il regolamento della Coppa Italia per i prossimi tre anni, grazie al quale è possibile decifrare il tabellone della prossima edizione 2024/2025. Diventerà ufficiale soltanto tra qualche settimana, perché sono ancora in corso di svolgimento i playoff sia di Serie B che di Serie C, ma è possibile calcolarlo.

Testa di serie la Juventus, vincitrice dell'ultima edizione, poi la graduatoria di partenza segue la classifica del campionato di Serie A. Le prime otto - dalla Juve alla Fiorentina - entreranno in corsa soltanto gli ottavi. La novità per i prossimi tre anni riguarda proprio il primo incrocio dei bianconeri, che affronteranno potenzialmente il Cagliari, la sedicesima in Serie A, e non più la nona come nell'edizione appena conclusa.

Da monitorare le semifinali, soprattutto della parte destra del tabellone: a seconda dei risultati e degli incroci, si potrebbe avere il derby di Milano o di Roma. Se a passare fossero tutte le più "forti", la Juventus giocherebbe invece i quarti con la Fiorentina e la semifinale con una fra Atalanta o Bologna. Ma la Coppa Italia regala sempre sorprese.

Secondo i calcoli il Milan potrebbe giocare l'ottavo di finale contro una tra Lecce, Sassuolo, Cittadella, Mantova e Torres.