Coppa Italia, il tabellone ufficioso. Milan e Inter potrebbero sfidarsi in semifinale

Non c'è ancora l'ufficialità sul tabellone di Coppa Italia, ma, considerando i criteri di composizione e i piazzamenti dell'ultima stagione, si può ipotizzare quanto segue:

1 Inter (vincitrice Coppa Italia)

2 Napoli (Campione d’Italia)

3 Lazio (2ª classificata in Serie A)

4 Milan (4ª classificata in Serie A)

5 Atalanta (5ª classificata in Serie A)

6 Roma (6ª classificata in Serie A)

7 Juventus (7ª classificata in Serie A)

8 Fiorentina (8ª classificata in Serie A)

POSSIBILI QUARTI DI FINALE E SEMIFINALI

Inter-Fiorentina

Milan-Atalanta

Napoli-Juventus

Lazio-Roma