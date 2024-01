Coppa Italia, Juventus: Chiesa e Rabiot a parte, si ferma anche Vlahovic

Archiaviata la vittoria di Salerno, la Juventus si appresta ad affrontare nei quarti di finale di Coppa Italia il Frosinone di Eusebio Di Francesco, una delle sorprese di questa competizione. Per la sfida in programma giovedì sera all'Allianz Stadium Massimiliano Allegri potrebbe avere più di qualche problema di formazione, considerate le ultime notizie che arrivano dall'infermeria bianconera.

All'odierno allenamento della Continassa non hanno partecipato Chiesa e Rabiot, che hanno lavorato ancora a parte, così come Cambiaso, che però ha svolto parte della sessione col resto del gruppo. Problemi anche per Illing Junior, alle prese con una botta al polpaccio, e Vlahovic, fermatosi a causa dell'influenza. Nonostante le assenze di oggi, comunque, tutti i giocatori menzionati dovrebbero recuperare per la partita contro il Frosinone.